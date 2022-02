Basketball : Ein kompletter Mannschafts-Tausch während der Saison

Saarlouis Die Saarlouis Royals kämpfen in der Basketball-Bundesliga um einen Playoff-Platz. Die Personalplanung sorgt für Diskussionen.

Sieben Spiele in knapp vier Wochen – bis Mitte März müssen die Inexio Royals Saarlouis richtig ranklotzen. Das erklärte Ziel des aktuellen Tabellenachten der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) ist das Erreichen der Playoffs, also mindestens Platz acht. Noch lieber wäre der Mannschaft von Trainerin Isabel Fernández Platz sechs. „Ob wir das schaffen können, entscheidet sich wohl schon am Samstag in Herne“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Mathieu. Dann sind die Royals um 18 Uhr beim Tabellenfünften, dem Herner TC, zu Gast.