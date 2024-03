Frauenbasketball „Das kann man fast nicht verstehen“: Die Saarlouis Royals haben vor dem Playoff-Einzug ein Problem

Sie wollten um Titel mitspielen – das war das erklärte Saisonziel der Saarlouis Royals. Und trotz des ernüchternden Saisonstarts und des damit verbundenen Trainerwechsels von Ricky Easterling zu Dragana Svitlica hat der Frauenbasketball-Bundesligist noch immer alle Möglichkeiten dazu in den eigenen Händen. Beim Top-4-Turnier im Pokal in der eigenen Halle treffen die Saarlouiserinnen am Samstag, 16. März, im Halbfinale auf die Angels Nördlingen, in der Meisterschaft kann man an diesem Samstag am letzten Spieltag der regulären Saison den Einzug in die Playoffs endgültig klarmachen.