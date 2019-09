0:2-Niederlage : SV Elversberg verliert Spitzenspiel gegen TSV Steinbach

Elversberg Die SV Elversberg hat am Samstag das Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest verloren.

Vor 1341 Zuschauern an der Kaiserlinde in Elversberg verlor die SVE mit 0:2 gegen den TSV Steinbach. Die erste kalte Dusche für die Elversberger gab es in der 38. Minute. Nach einem abgefälschten Freistoß der Steinbacher segelte der Ball im hohen Bogen in den Elversberger Strafraum. Während die SVE-Abwehrspieler dem Ball hinterher sahen, war Steinbachs Christopher Kramer zur Stelle und staubte aus fünf Metern zum 0:1 ab (38.).