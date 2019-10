Nach LSVS-Skanal : Neue Eskalation bei Landessportverband

Saarbrücken Fachverbände laufen Sturm gegen Schließung der Geschäftsstellen. Leichtathleten prüfen einen LSVS-Austritt.

Der Konflikt um die Umsetzung des Sanierungskonzeptes für den finanziell angeschlagenen Landessportverband für das Saarland (LSVS) nimmt eine neue Dimension an. Der Saarländische Leichtathletik-Bund (SLB), mit 14 500 organisierten Mitgliedern in 126 Vereinen der fünftgrößte Sportfachverband im LSVS, wird künftig eine eigene Geschäftsstelle außerhalb der Hermann-Neuberger-Sportschule einrichten und betreiben. Das Präsidium des SLB beschloss in seiner Sitzung am 18. Oktober, „die Geschäfte der saarländischen Leichtathleten in Zukunft selbstständig und unabhängig vom LSVS zu führen und eigenes Personal einzustellen“. Weitere Sportfachverbände wollen nach Informationen der Saarbrücker Zeitung dem Beispiel der Leichtathleten folgen.