Riegelsberger Haldenrennen : Unverhofft ist im Lampennest eine Weltcup-Fahrerin am Start

Unverhofft ist im Lampennest eine Weltcup-Fahrerin am Start

Kim Ames fährt normalerweise bei Weltcup-Rennen mit. Sie entschied sich kurzfristig, am Riegelsberger Haldenrennen teilzunehmen. Die Mountainbikerin meisterte alle Hindernisse auf der 20 Kilometer langen Strecke – und siegte in der Hauptklasse mit großem Vorsprung. Foto: Heiko Lehmann

Riegelsberg xxx xxx

Frederik Veith und Kim Ames haben den Mountainbike-Saar-Pfalz-Cup in Riegelsberg gewonnen. Veith absolvierte die 20 Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke in 1:29:08 Stunden. Er setzte sich mit 25 Sekunden Vorsprung vor Vereinskollege Philip Meiser durch. Beide Starten für das Team Herzlichst Zypern. Für die Mannschaft fährt auch Kim Ames, mit deren Teilnahme die Veranstalter nicht gerechnet hatten. „Sie fährt Weltcup-Rennen. Ihr Zeitplan ist so eng, dass für sie kaum Zeit bleibt, bei Rennen im Saarland mitzumachen. Umso mehr freut es uns, dass sie dabei war“, sagt Jutta Meyer vom ausrichtenden RSF Phönix Riegelsberg. Ames verwies die Konkurrenz mit knapp sieben Minuten Vorsprung auf die Plätze.