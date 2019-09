Dudweiler Reitertage : Eine Reiterin, zwei Pferde, exakt die gleiche Zeit

DUDWEILER Beate Schmitt gelingt kurioser Doppelsieg bei den Reitertagen. Am Wochenende geht’s in Dudweiler um die Mannschafts-Saarlandmeisterschaft.

Vom gastgebenden RFV Dudweiler-Sulzbachtal ist im finalen M*-Springen kein Reiter am Start. Dafür durfte sich Sophie Lutz in der Dressur über mehrere gute Platzierungen freuen. Die 26-Jährige meisterte am Eröffnungstag die A*-Prüfung in der Reithalle auf ihrem Wallach Sámson als Zweite. Einzig Danielle Britz vom Hütherhof St. Wendel-Alsfassen war einen Tick eleganter und sicherer unterwegs als die Lokalmatadorin.

Am Schlusstag erreichte Lutz auf demselben Pferd den vierten Platz in der zweiten A*-Dressurprüfung vom Wochenende. Es siegte Lisa Marie Detzler vom Verein Birkenhof’s Young Riders Rümmelbach auf A beautiful Mind 2.

„Ich freue mich einfach immer, wenn ich reiten kann – ganz besonders hier bei der Heimveranstaltung“, sagt Lutz. Mit ihren Ergebnissen kann sie gut leben: „Mir kommt es gar nicht mal so sehr darauf an, die ganz großen Erfolge einzufahren, zumal ich Sámson erst seit etwa acht Wochen reite. Aber insgesamt war ich mit der Heimveranstaltung doch sehr zufrieden.“

Am kommenden Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, wird Lutz erneut auf der Anlage Hirschbach zu sehen sein. Dann ist der RFV Dudweiler-Sulzbachtal Gastgeber der saarländischen Mannschaftsmeisterschaften in Springreiten und Dressur des Pferdesportverbands Saar. In deren Rahmen findet auch ein Vierkampf aus Springen, Dressur, Schwimmen und Laufen statt. Mit Sabrina Jung, die bei den Dudweiler Reitertagen in der L*-Dressur auf Alfredo 45 Rang fünf belegte, Lena Steinert und Allegra Schichtel geht sie bei den Saarlandmeisterschaften in der Mannschaft der Gastgeber an den Start. „Wir sind das erste Mal dabei und möchten einfach unseren Spaß haben“, sagt Lutz, die schon im Alter von neun Jahren mit dem Reiten angefangen hatte.