Fußball-Landesliga : Darf Pachten vom Aufstieg träumen?

Das letzte direkte Duell gegen Weiskirchen Konfeld gewann die SSV Pachten mit 3:1. Hier jubelt Denis Kleinbauer (l) über seinen Treffer zum 2:0. An diesem Wochenende steht nun ein Fernduell der beiden Teams an. Foto: Oliver Altmaier

Pachten Fußball-Landesliga: SSV kann mit einem Sieg das Relegationsspiel klarmachen. Im Abstiegskampf hilft nur ein Rechenschieber.

Die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga West hat die SSV Pachten verpasst. Der Traum vom Aufstieg in die Verbandsliga lebt aber weiter: Denn mit einem Heimsieg beim Saisonfinale gegen den SV Fraulautern an diesem Sonntag, 15 Uhr, kann das Team von Trainer Tobias Welz die Teilnahme am Aufstiegsspiel gegen den Vizemeister der Landesliga Süd perfekt machen.