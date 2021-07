Mehrere Positionen besetzt : FCS erfüllt die technisch-organisatorischen Zulassungsvoraussetzungen der 3. Liga

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken verstärkt sich auch im administrativen Bereich. Damit kommt der FCS den Anforderungen des DFB zur 3. Liga nach.

(red) Nach einem Jahr Karenzzeit als Aufsteiger in der 3. Liga ist der 1. FC Saarbrücken in der neuen Saison verpflichtet, die beiden Geschäftsbereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mit hauptamtlichen Kräften zu besetzen oder per Dienstleistungsvertrag mit einem externen Anbieter abzudecken. Das teilte der blau-schwarze Traditionsverein am Montagabend mit. Das hat der FCS jetzt getan und damit den Anforderungen Genüge getan.