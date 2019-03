Die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken beenden die reguläre Runde der Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag gewann der FCS TT am Sonntagnachmittag beim TTC Bergneustadt mit 3:1. Auch ohne seine etatmäßige Nummer eins, Nationalspieler Patrick Franziska, hielt sich der FCS schadlos. Cheng-Ling Liao besiegte Vladimir Sidorenko mit 3:1 Sätzen, Darko Jorgic schlug Paul Drinkhall in einem Krimi mit 3:2, Tomas Polansky, der zuvor gegen Alvaro Robles 2:3 verloren hatte, gewann glatt 3:0 gegen Sidorenko. Damit kommt es im Playoff-Halbfinale zum Duell mit Rekordmeister Borussia Düsseldorf, der hinter Spitzenreiter TTF Ochsenhausen Zweiter wurde,

Alle elf Vereine der TTBL haben sich unter der Woche fristgerecht für eine Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2019/20 beworben. Zusätzlicher Bewerber ist der neugegründete TTC Ebner Ulm, der eine Wildcard erhält. Die angestrebte Sollstärke von zwölf Mannschaften könnte damit erstmals erreicht werden. Das beschloss der Aufsichtsrat der TTBL Sport GmbH. Die Erteilung der Wildcard war möglich geworden, da sich kein Zweitligist beworben hatte und die Sollstärke von zwölf Mannschaften durch die festgelegten Auf- und Abstiegsregelungen somit nicht erreicht wurde.

Hinter dem TTC Ebner Ulm steht die Ebner Media Group um den geschäftsführenden Gesellschafter Florian Ebner (61). Der ehemalige Präsident des damaligen Fußballbundesligisten SSV Ulm 1846 sagte: „Wir werden von Beginn an konkurrenzfähig sein und wollen uns perspektivisch im oberen Mittelfeld der Tabelle langfristig etablieren.“