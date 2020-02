Bayern München trifft im Spitzenspiel auf RB Leipzig : Spannung vor dem Liga-Gipfel

Bayern-Trainer Hansi Flick zeigt es mit dem Daumen an: Die Münchner sollen auch nach dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend die Nummer eins der Liga bleiben. Foto: dpa/Matthias Balk

München Tabellenführer Bayern München will mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen RB Leipzig ein Ausrufezeichen setzen. Der zuletzt schwächelnde Herausforderer mit Trainer Julian Nagelsmann ist dabei gefordert und hat mehr Druck.

Vorentscheidung? Thomas Müller lachte herzhaft. „Ich habe schon so viel erlebt, da wird überhaupt nichts vorentschieden. Die Saison ist noch so lang“, sagte der 30-Jährige bestimmt. Dennoch: Bayern München will mit einem Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen den schwächelnden Herausforderer RB Leipzig die Machtverhältnisse zementieren und der aufmüpfigen Konkurrenz zeigen: Auch in dieser Saison geht der Titel zum achten Mal in Folge nur über uns.