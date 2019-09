Spitzenspiel Leipzig gegen München : Bayern-Geschenk „mit Schleife drum“

Leipzig Titelverteidiger München kommt nicht über ein 1:1 bei Tabellenführer RB Leipzig hinaus – trotz bester Chancen.

„Wir haben den Leipzigern das 1:1 geschenkt. Mit Schleife drum“, sagte Müller mit Blick auf den Ausgleich unmittelbar vor der Halbzeit. Emil Forsberg (45.+3) hatte per Foulelfmeter eine völlig einseitige Begegnung auf den Kopf gestellt, die durch die frühe Führung durch Robert Lewandowski (3.) für die Bayern optimal begonnen hatte. Das Problem: Das Team von Trainer Niko Kovac nutzte die erdrückende Dominanz nicht für weitere Tore, in der zweiten Halbzeit hatten die Bayern dann mit den Taktikänderungen von RB-Trainer Nagelsmann Schwierigkeiten.

Am Ende verpassten die Münchner so den möglichen Sieg und die erhoffte Tabellenführung. Mit acht Punkten liegen die Bayern hinter den beiden vermeintlichen größten Titel-Konkurrenten RB Leipzig (10) und Borussia Dortmund (9). „Ich bin enttäuscht, das muss ich ganz klar sagen“, sagte ein angefressener Torhüter Manuel Neuer. Müller schwärmte von der ersten Halbzeit und konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Das war von den sogenannten Experten so nicht prophezeit worden. Vor dem Spiel wurde Leipzig höher gehandelt, als sie sich vor allem in der ersten Halbzeit präsentieren konnten“, sagte er: „Das einzig Ärgerliche ist, dass wir aus der Dominanz nicht so großen Profit schlagen konnten.“