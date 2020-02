Norweger trifft wieder doppelt : Die Haaland-Show geht immer weiter

Dortmund 134 Minuten, sieben Tore: Mit Wunderknabe Erling Haaland hat sich Dortmund endgültig im Titelkampf zurückgemeldet.

Bei der wilden Tanzeinlage seiner Mitspieler vor der feiernden Südtribüne hüpfte Erling Haaland noch ein wenig verhalten mit. Doch im Spiel ist das Sturmjuwel von Borussia Dortmund nicht zu stoppen. Sieben Treffer bei sieben Schüssen aufs Tor in 134 Minuten – mit seiner unfassbaren Quote hat Haaland dem vor der Winterpause schwächelnden BVB endgültig den Glauben im packenden Titelkampf der Fußball-Bundesliga zurückgegeben.

Aber nicht nur Haaland lässt den BVB vom ersten Meistertitel seit acht Jahren träumen, dabei stand Neuzugang Emre Can (kam von Juventus Turin) noch nicht im Kader. Neun Punkte, 15 Tore – besser hätte der Start in die Rückrunde für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre nicht verlaufen können. Der Abstand zum neuen Tabellenführer Bayern München beträgt nur drei Zähler.

Ein besonderer Tag war es auch für Jadon Sancho (19). Der englische Jungstar traf beim Schützenfest zur Führung (13.), ehe auch Reus (68., Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.) jubelten. Sancho ist damit der erste Spieler, der vor seinem 20. Geburtstag 25 Tore in der Bundesliga erzielt hat. Doch die Gefahr für die Bestmarke lauert in den eigenen Reihen. „Das ist unfassbar, aber vielleicht schafft Erling das auch noch“, scherzte Zorc. Der Norweger muss sich aber beeilen. Er hat am 21. Juli Geburtstag. Ihm bleiben also noch 14 Ligaspiele für 18 Tore.