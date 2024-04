Bundesliga Rangnick zu Bayern? Ex-Profi Hamann sehr skeptisch

Rangnick (65) ist derzeit Bundestrainer in Österreich, hat aber ein Angebot von den Bayern vorliegen. Das bestätigte Verbands-Sportdirektor Peter Schöttel am Mittwochabend in einem TV-Interview. Rangnick überlege nun, ob er die Offerte aus München annehmen wolle. Hamann sagte dazu: „Ralf Rangnick hat in Österreich wirklich etwas aufgebaut. Ein Wechsel zum FC Bayern würde für ihn schon auch viel aufs Spiel setzen. Er würde viel aufgeben, um bei einem Verein zu arbeiten, bei dem sehr viel im Moment sehr instabil ist.“