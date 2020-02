Punkteteilung im Top-Duell : Pléas Platzverweis überschattet das 2:2 in Leipzig

Leipzig Auch ein umstrittener Platzverweis hat RB Leipzig nicht vor dem Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga bewahrt. Zum negativen Abschluss einer von der „Friseur-Affäre“ und internen Querelen geprägten Woche retteten die Sachsen in Überzahl noch ein 2:2 (0:2) gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach, mussten aber die Tabellenführung an die Bayern abgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa

Alassane Pléa (24.) traf am Samstagabend zur Gästeführung, Jonas Hofmann (35.) legte nach einem Aussetzer von Nationalspieler Lukas Klostermann nach (35.). Patrik Schick (49.) traf zum Anschluss, in der 60. Minute sah Pléa wegen Meckerns erst Gelb, dann direkt Gelb-Rot. Christopher Nkunku (89.) gelang in Überzahl noch der letztlich verdiente Ausgleich.