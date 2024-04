DFB-Trainer Nagelsmann widerspricht Eberl: Kein Bayern-Stachel

„Ich habe gestern meinen Körper abgetastet, da sitzt kein Stachel“, sagte der 36-Jährige in einem Interview von Magenta TV. Nagelsmann spielte mit dieser humorvollen Aussage auf Bayern-Sportvorstand Max Eberl an. Dieser hatte die Absage Nagelsmanns für ein zweites Engagement in München auch mit den Erfahrungen der Trennung im März 2023 erklärt. „Und irgendwann hast du halt gemerkt, okay, der Stachel von damals sitzt noch tief. Die Trennung ist noch sehr frisch“, sagte Eberl am vorigen Samstag bei Sky.