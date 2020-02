Nach dem 1:2 beim FC Augsburg : Kohfeldt schließt einen Rücktritt aus

Au Backe: Die Talfahrt für Werder Bremen um Trainer Florian Kohfeldt will kein Ende nehmen. Foto: dpa/Matthias Balk

Augsburg Bremen gerät nach 1:2 in Augsburg immer tiefer in die Krise. Druck auf Trainer steigt.

Dennoch – ans Aufgeben dachte Kohfeldt auch nach der sechsten Pleite im siebten Ligaspiel nicht. „Zurücktreten ist Weglaufen, und ich werde nicht weglaufen – unter keinen Umständen“, sagte der 37-Jährige trotzig. Es sei „in Ordnung, dass sich die Diskussion in meine Richtung dreht“. Aber er wisse „ganz genau, dass die Mannschaft sehr eng bei mir ist, dass die Geschäftsführung sehr eng bei mir ist. Da herrscht das absolute Vertrauen.“

Auch Baumann wollte erneut keine Diskussionen um Kohfeldt aufkommen lassen, stattdessen watschte er das Team ab. „Es liegt nicht an der Mentalität. Aber wir sind nicht clever und mutig genug. Es fehlt die Überzeugung. Das werfe ich der Mannschaft vor“, sagte Baumann mit nachdenklicher Miene und fügte in aller Deutlichkeit an: „Wir müssen das schnell ändern und absolut liefern.“