BVB mit Spitzenspiel gegen Leverkusen : Favre rechtfertigt sich für Haalands späte Einwechslung

Dortmund Auch vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen drehen sich die Diskussionen bei Borussia Dortmund noch um Trainer Lucien Favre. Dessen Entscheidung, Erling Haaland beim DFB-Pokal-Aus am Dienstag bei Werder Bremen (2:3) nur spät einzuwechseln, hatte für Unverständnis gesorgt.

Der im Winter gekommene junge norwegische Wunderstümer (sieben Ligatore in 134 Minuten) traf prompt erneut.