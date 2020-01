Blaulicht : Spiegel beschädigt und geflüchtet

Tholey Ein weißer Opel-Combo ist in der Nacht zu Dienstag in der Straße Am Waldstadion in Tholey beschädigt worden. Dieser war dort am Fahrbahnrand abgestellt. Nach Angaben der Polizei stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei weiter.