A1 bei Tholey : Zwei Unfälle durch Blitzeis

Tholey Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden, als zwei Fahrer mit ihren Wagen auf der Autobahn 1 bei Tholey von der Fahrbahn rutschen.

Und plötzlich ist die Straße spiegelglatt. Blitzeis ist am Samstag gegen 9 Uhr Autofahrern zum Verhängnis geworden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, kam es zu zwei Unfällen auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Tholey in Fahrtrichtung Trier.