Blaulicht : Erste Glätteunfälle im St. Wendeler Land

Tholey Zu zwei Verkehrsunfällen bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Morgen des Dienstags zwischen 6.40 und 7.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Hasborn und Überroth gekommen. In beiden Fällen kamen jeweils die Autofahrer auf abschüssigen Streckenabschnitten bei winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und blieben erst in den Leitplanken stehen.