Blaulicht : Schwerverletzten erwartet nun Verfahren wegen Drogenbesitzes

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bergweiler Schwer verletzt worden ist ein Radfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bergweiler. Wie die Befragung von Zeugen und das Spurenbild ergeben haben, war ein 35-jährige Radfahrer von einem Feldwirtschaftsweg aus Richtung Tholey kommend in die Friedhofstraße eingebogen, ohne die Vorfahrt einer 70-jährigen Autofahrerin zu beachten, berichtet die St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Melanie Mai Von Melanie Mai Redakteurin Autorendetails aufklappen Redakteurin in der Lokalredaktion in St. Wendel. zum Autorenprofil

Wendeler Polizei. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.