Zuschuss für Tholey : Geld für Tholeys Kampf gegen den Borkenkäfer

Tholey Umweltminister Reinhold Jost (SPD) überreichte jetzt Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 18 000 Euro.

Die trockenen, heißen Sommer der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass viele Gemeinden im Saarland ihre Nadelholzbestände infolge von Borkenkäferbefall vorzeitig und ungeplant nutzen müssen. Der Gemeindewald von Tholey ist mit seinen zahlreichen Fichten ebenfalls betroffen. Im Kampf gegen den Borkenkäfer unterstützt das Land die Kommunen. Umweltminister Reinhold Jost (SPD) überreichte jetzt Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 18 000 Euro.

Das Geld soll zur Bekämpfung des Borkenkäfers auf etwa 120 Hektar Waldfläche genutzt werden, teilt eine Sprecherin des Umwelt-Ministeriums mit. Bei den Schädlingen handele es sich in der Regel um „Buchdrucker“ oder „Kupferstecher“, Unterarten des Borkenkäfers, die insbesondre Fichten befallen. „Ziel ist es, die Bäume für die Käfer brutuntauglich zu machen, so dass von diesem Holz keine Gefahr mehr ausgeht. Und das muss schnell gehen“, so Umweltminister Jost.