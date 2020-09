Fußball-Bezirksliga : Der Vizemeister hat schon vor dem Start viele Sorgen

Beim SC Alsweiler ist künftig Christopher Linn alleiniger Spielertrainer. Foto: Barth

Kreis St. Wendel In der Bezirksliga plagen Dirmingen-Berschweiler Personalprobleme. Mitfavorit Scheuern-Steinbach/Dörsdorf freut sich über eine Rückkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Vergangene Saison wurde die SG Dirmingen-Berschweiler Vizemeister der Fußball-Bezirksliga St. Wendel. Auch in der am Wochenende beginnenden neuen Spielzeit gilt die SG als Titelanwärter. Dass Dirmingen-Berschweiler ambitioniert in die neue Runde startet, daraus macht Spielertrainer Thomas Meyer keinen Hehl. „Klar wollen wir vorne mitspielen“, erklärt der 40-Jährige. „Aber das geht nur, wenn wir in Bestbesetzung sind– und davon sind wir aktuell weit entfernt. Von den 20 Spielern im Kader sind derzeit nur neun richtig fit. Alle anderen sind angeschlagen oder verletzt“, stöhnt Meyer.

Besonders schwer erwischt hat es Robin Neuhardt und Nicolas Brill, die sich beide einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Neuhardt erzielte letzte Saison neun Treffer für Dirmingen-Berschweiler, Brill acht. Mit Ramon Klein (VfL Primstal) und Rückkehrer Thorsten Eberle (SV Illingen) sind auch zwei Neuzugänge vor dem ersten Saisonspiel am Sonntag beim SV Wolfersweiler noch angeschlagen.

Einer der Hauptkonkurrenten von Dirmingen-Berschweiler im Titelrennen könnte die SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf werden. Der Tabellendritte der Vorsaison freut sich über die Rückkehr von Torjäger Luca Schmidt. Der 28-Jährige hat sich nach einer Saison bei Saarlandliga-Meister FV Eppelborn wieder der SG angeschlossen. Dort fungiert Schmidt als Co-Spielertrainer von Übungsleiter Patrick Beia. Schmidt wurde in der Spielzeit 18/19 im SG-Dress mit 40 Treffern in 30 Begegnungen Torschützenkönig der Bezirksliga.

Trotz dieses Top-Transfers will sich Beia aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen: „Wir haben kein Saisonziel ausgegeben“, erklärt der 35-Jährige. „Die Vorbereitung lief ganz gut. Die Testspielergebnisse waren auch in Ordnung. Es ist aber noch Luft nach oben“, urteilt der Übungsleiter wenige Tage vor dem Saisonauftakt seines Teams am Sonntag zuhause gegen den SV Bliesen.

Einen bekannten Spieler hat auch der STV Urweiler, der letzte Saison Vierter wurde, für sich gewonnen: Luca Greco, der für den 1. FC Reimsbach und den VfL Primstal schon in der Saarlandliga spielte. Der STV startet am Sonntag zu Hause gegen Aufsteiger TSV Sotzweiler-Bergweiler in die neue Runde.

Bei einer ganzen Reihe von Teams aus der Bezirksliga St. Wendel habens im Sommer neue Übungsleiter ihre Arbeit aufgenommen: Für die sportlichen Geschicke der SG Gronig-Oberthal ist nun Günter Kasper verantwortlich. Er trat die Nachfolge des Duos Michael Spengler (zu den SF Winterbach) und Christoph Sprenglewski (zum Ligakonkurrenten SG Namborn-Steinberg/Deckenhardt-Walhausen) an. Sprenglewski bildet in Namborn ein Spielertrainer-Duo mit Nils Kuckel (bislang Spieler bei Saarlandligist Primstal).