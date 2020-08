Blaulicht : Auto blieb auf dem Dach liegen

Theley Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 19.45 Uhr auf der L 145 zwischen Theley und Hasborn gekommen.

Dort fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Saarlouis in Richtung. Hasborn. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem Wiesengelände stehen. Dort kippte es um. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, blieb unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, so die Polizei weiter.