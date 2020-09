Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold : Auszeichnung für Oberstleutnant Gotthard

Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold

Tholey 54-jähriger Oberstleutnant der Reserve mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet.

Oberstleutnant der Reserve Patrick Gotthard ist für herausragende Pflichterfüllung mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet worden. Während einer Dienstbesprechung hat ihm der Kommandeur des Landeskommandos Saarland, Oberst Klaus-Peter Schirra, die Auszeichnung verliehen.

Gotthard arbeitet im Zivilberuf als Lehrer an der Gemeinschaftsschule Marpingen. Der 54-Jährige wohnt in Tholey und dient seit mehr als 30 Jahren als aktiver Reservist. Laut eines Sprechers des Landeskommandos hat er in dieser Zeit weit mehr als 900 Wehrübungstage abgeleistet.