Bergweiler Radfahrerin wurde bei Unfall verletzt.

Zwei Fahrradfahrer sind am Freitag in Bergweiler in Richtung Hasborn unterwegs gewesen. Als ein vor ihnen fahrendes Auto nach links auf ein Grundstück einfahren wollte, schätzte die 33-jährige Radfahrerin die Situation falsch ein und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw auf, berichtet die Polizei. Dadurch wurde die Frau auf die Heckklappe des Pkw geschleudert und verletzt.