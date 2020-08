Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Landesliga : St. Wendel rechnet mit einem Übergangsjahr

Zwischen Platz fünf und acht landen – das ist das Saisonziel von Stefan Schön, Spielertrainer beim FC Blau-Weiß. Foto: Marvin Stutz

St. Wendel Der FC Blau-Weiß startet am 6. September in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Spielertrainer Stefan Schön würde gerne an deren Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Wichtiger ist ihm aber die Entwicklung des Teams.