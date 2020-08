Führung im Wareswald : Neueste Entdeckungen werden vorgestellt

Teilnehmer der Führung können sich das Grabungsgelände im Wareswald anschauen. Foto: Anton Didas

Tholey Eine Führung durch den Wareswald steht an. Übers Grabungsfeld gehen soll sie am Sonntag, 30. August. Treffpunkt ist laut Mitteilung der Tholeyer Gemeindeverwaltung um 11 Uhr am neuen Parkplatz.

Am Kreuzungspunkt der zu römischer Zeit überregional bedeutsamen Straßen zwischen Metz und Mainz einerseits und Straßburg und Trier andererseits entstand im ersten Jahrhundert nach Christus der Vicus im Wareswald, gelegen am Fuße des Schaumbergs zwischen den heutigen Gemeinden Marpingen, Oberthal und Tholey. Viele Menschen – Reisende und Händler – benutzten die zumeist vom Militär angelegten Wege. Die dadurch hervorgerufene Nachfrage nach Unterkunft und Verpflegung, aber auch nach Gütern des täglichen Bedarfs veranlasste Händler und Handwerker, sich an der Stelle des heutigen Wareswaldes niederzulassen. Es setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, der die Siedlung zu einer stattlichen Größe von mehreren Hektar besiedelter Fläche wachsen ließ. Um das Jahr 400 wurde der Vicus verlassen. Der Platz ist seither nicht mehr besiedelt. Treffpunkt zur Führung ist um 11 Uhr am neuen Parkplatz, zu Erreichen über die Zufahrt an der L135 zwischen Theley und Tholey.

Projektleiter Klaus-Peter Henz von der Terrex gGmbH, die die Grabungen leitet, wird die neuesten Forschungsergebnisse und Entdeckungen vorstellen. Dabei wird auch die neue Grabungsstelle gezeigt, wo Mauerfragmente eines großen Gebäudes entdeckt wurden. Dieses war womöglich die Villa eines vermögenden Bewohners oder ein öffentliches Gebäude, so der Sprecher weiter. Gefunden wurde dort eine verschüttete Sandsteinfigur, die die Göttin Fortuna zeigt und die in archäologischen Kreisen als Sensationsfund gilt.

Die Führung dauert nach Angaben aus dem Rathaus etwa 90 Minuten und ist kostenlos. Teilnehmer müssten jedoch die Abstandregelungen und übrigen Corona-Bestimmungen beachten.