Am 1. Mai im St. Wendeler Land : So sind die Testzentren am Samstag geöffnet

St Wendel Auch am Samstag, 1. Mai, sind Testzentren im Landkreis St. Wendel geöffnet.

Darauf weist ein Sprecher aus dem Landratsamt hin. Die Testzentren in Walhausen (Köhlerhalle), Theley (DRK-Heim) und Oberkirchen (Festhalle) öffnen von 9 bis 12 Uhr. Von 9 bis 21 Uhr ist das Drive-In-Schnelltestzentrum in Urexweiler (Im Brühl) in Betrieb, von 9 bis 12 das im katholischen Pfarrheim Alsweiler. Von 9 bis 13 Uhr öffnet das Testzentrum im Pfarrheim in Otzenhausen, von 9 bis 16 Uhr das im Landhotel ZOE in Oberthal. In St. Wendel wird im Zentrum am Schlossplatz von 10 bis 18 Uhr getestet. Auch das Landestestzentrum in St. Wendel, Missionshausstraße 11, ist geöffnet.