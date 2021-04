Zum Tag der Erde in Baumholder : Bäume wachsen im Zeichen deutsch-amerikanischer Freundschaft

Zum Tag der Erde in Baumholder

Die Offiziellen griffen zur Schaufel und pflanzten die beiden Holunderbäume in der US-Gemeinde von Baumholder, als Zeichen der Freundschaft und in Verbundenheit zu unserer Erde. Foto: Bernd Mai/US-Army/Bernd Mai

Baumholder Der Tag der Erde (Earth Day) wird jedes Jahr im April begangen.

„Ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen, Herr Alsfasser, einen Holunderbaum pflanzen zu können”, sagte Jae Kim, stellvertretender Garnisonsmanager der US-Militärgemeinde Baumholder zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder. Mit dieser Baumpflanzaktion demonstriert die US-Army Garnison Rheinland-Pfalz – es fanden auch weitere Aktionen im Verantwortungsbereich der USAG Rheinland-Pfalz statt – ihre Unterstützung für den Schutz der „einen und einzigen Erde”, wie es Kim ausdrückt. Gleichzeitig ist es auch die erste deutsch-amerikanische Freundschaftsaktion in der US-Militärgemeinde Baumholder unter der Leitung von Jae Kim. „Das amerikanische Thema des diesjährigen Earth Day ist ‚Restore Our Earth‘ (die Wiederherstellung unserer Erde, Anm. d. Red.)”, so Kim. Und weiter: „Die starke Partnerschaft der US-Militärgemeinde und der zivilen Gemeinde Baumholder ist vorhanden. Das Heranwachsen dieser Pflanzen demonstriert auch das stetige Wachsen unserer Freundschaft.”