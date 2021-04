Pandemie im Landkreis St. Wendel : Bisher 2994 nachgewiesene Fälle

St. Wendel Aktuell sind nach Angaben eines Sprechers aus dem Gesundheitsamt noch 203 Personen aus dem Landkreis St. Wendel nachweislich mit Covid-19 infiziert.

Das Gesundheitsamt in St. Wendel hat am Donnerstag 23 Neuinfektionen bekanntgegeben. Wie ein Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Kommunen Nonnweiler (8), St. Wendel (7), Nohfelden (3), Namborn (2), Tholey (2) und Freisen (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 111,87 (Vortag: 109,56) geklettert. Allerdings zählen in Sachen Notbremse die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Dieses gibt für den Landkreis den Wert 108 (Stand: 29. April, 3 Uhr) an.