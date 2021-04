Achtung, Vollsperrung : Straße zwischen Winterbach und Bliesen wird voll gesperrt

Bliesen Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird voraussichtlich ab Montag, 3. Mai, mit Straßenbauarbeiten auf der L 133/Bliesener Straße zwischen Winterbach und Bliesen beginnen.

Betroffen ist nach Angaben eines LfS-Sprechers die Bliesener Straße ab Einmündung Brunnenstraße bis zur Kreuzung mit der L 134 nach Bliesen auf einer Länge von etwa 1800 Metern. Die Baumaßnahme ist aufgrund einer zu geringen Fahrbahnbreite in drei getrennte Vollsperrungsabschnitte eingeteilt.

Los geht es am 3. Mai mit dem Bauabschnitt eins. Dieser erstreckt sich von hinter der Einmündung zur Brunnenstraße bis hinter die Einmündung zur Straße Weihertriesch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen und umfassen die Erneuerung der Rinnenplatten sowie Fräs - und Asphaltarbeiten.

Die im Bereich der Baustelle liegenden Ein-und Ausfahrten der Seitenstraßen werden gesperrt. Anlieger können weitestgehend die innerörtlichen Umfahrungen nutzen, so der Sprecher weiter. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr führe von Winterbach über die L 269 nach St. Wendel und über die B 41 und die L 134 nach Bliesen. Die Gegenrichtung werde entsprechend ausgeschildert.

Ab Ende Mai werden die Straßenbauarbeiten unter Vollsperrung im Bauabschnitt zwei fortgeführt. Der zweite Bauabschnitt verläuft von hinter der Einmündung zur Straße Weihertriesch bis zur Mitte der Einmündung Gewerbegebiet „Im Lämmergraben“. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet bleibe gewährleistet. Die bestehende überörtliche Umleitung aus dem Bauabschnitt eins werde fortgesetzt. Im Zuge der Maßnahme werde hinter der Einfahrt zur Straße Am Teich eine barrierefreie Querungsstelle mit Fußgängerampel gebaut.

In den Bauabschnitten zwei und drei wird jeweils der Asphaltoberbau der Straße umfangreich erneuert. Zudem sind Arbeiten an den Banketten, Rohrdurchlässen und Angleichungen an Feldwegzufahrten vorgesehen. Darüber hinaus wird die Beschilderung erneuert, bereichsweise werden Schutzplanken montiert. Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs abgestimmt. Sie hat Auswirkungen auf die Linienführung des Busverkehrs.