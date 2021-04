Nächtlicher Groß-Einsatz der Feuerwehr : Lagerhalle in Freisen stand in Flammen

Lagerhalle in Freisen stand in Flammen

Freisen Noch immer sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurden sie alarmiert. Wie Kreisbrandinspekteur Schäfer berichtet, waren 120 Einsatzkräfte vor Ort.

Mitten in der Stille der Nacht heulten plötzlich Sirenen auf. Es sollte ein langer Einsatz für die Retter werden, der kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag mit der Alarmierung begann. Wie St. Wendels Brandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, hatte ein aufmerksamer Bürger einen Feuerschein im Gewerbegebiet „In der Au“ in Freisen bemerkt.