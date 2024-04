Triathlon Baumholder Triathlon: Ab sofort sind Anmeldungen möglich

Bis 30. April können die Sportler einen Frühbucherrabatt nutzen. Dann zahlen Einzel-Athleten nach Angaben der Veranstalter für die Teilnahme an der Olympischen Distanz oder am Jedermann-Wettbewerb 50 statt 60 Euro Startgebühr. In der Staffel sind 60 statt 75 Euro fällig. Die Olympische Distanz, das sind 1,5 Kilometer Schwimmen im Badesee, 36,5 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Sportler können die Strecken alleine oder in der Mannschaft absolvieren. Für weniger Geübte bietet sich die Jedermann-Strecke an: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen.