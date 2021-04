Einsätze der Feuerwehr im Landkreis St. Wendel : Mehrere Brände im Unterholz gelöscht

Unterholz war in einem Waldstück beim St. Wendeler Hospitalhof in Brand geraten. Foto: Dirk Schäfer

Kreis St. Wendel Mal war es die verlassene Feuerstelle nach einer Feier, mal das Unterholz, das sich entzündet hatte, das die Feuerwehr auf den Plan rief. Wie St. Wendels Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, gab es übers Wochenende „einige, wenn auch kleinere Brandeinsätze“. Hier die Vorfälle im Überblick.

Otzenhausen: Los ging es am Freitagabend, kurz nach 21 Uhr. Der Löschbezirk Otzenhausen rückte zu einer unbeaufsichtigten Lagerfeuerstelle an der Schutzhütte am Ringwall aus und löschte diese ab. „Eine unmittelbare Gefährdung für umliegende Gebäude und Umwelt bestand nicht“, resümiert Schäfer.

Eitzweiler: Gestrüpp und Unterholz ist am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in dem Freisener Ortsteil im Bereich der Almstraße in Brand geraten. Wie Schäfer berichtet, sei das Feuer nach kurzer Zeit gelöscht und eine unkontrollierte Ausbreitung der Flammen damit verhindert worden. Im Einsatz waren die Löschbezirke Asweiler und Freisen sowie die Polizei.

St. Wendel: Für den Löschbezirk St. Wendel-Kernstadt ging es am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem Brand im Bereich des Hospitalhofs. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine rund 450 Quadratmeter große Fläche im Unterholz eines Waldstückes in Flammen“, schildert der Kreisbrandinspekteur. 150 Meter trennten das Feuer von einem Gebäude. Schnell konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Um die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen, wurde eine rund 200 Meter lange Schlauchleitung von der Brandstelle im Wald zum Tanklöschfahrzeug gelegt.

Foto: Dirk Schäfer

Überroth-Niederhofen: Mit den Stichworten „unklare Rauchentwicklung“ und „Flammenschein“ gab die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg am Samstagabend kurz vor 22 Uhr Alarm. Für die Feuerwehrleute ging es in ein an den Hohlweg angrenzendes Waldgebiet. Wie Schäfer schildert, fanden seine Kollegen dort ein Feuer im Unterholz vor, das sich bereits auf eine Fläche von 650 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Zunächst wurde der Brand mit so genannten Feuerpatschen eingedämmt. Diese bestehen aus einem Stil, an dessen Ende Schwingblätter aus gehärtetem Federstahl fächerförmig angeordnet sind. Damit werden die Flammen quasi erschlagen. Gleichzeitig bauten die Einsatzkräfte die Löschwasserversorgung aus einen angrenzenden Teich und dem Tanklöschfahrzeug auf. Als diese stand, wurde final mit Wasser gelöscht.