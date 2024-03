Volleyball Abstieg vor Augen, EM in Sichtweite

Mit einer Aufschlagserie sorgte Mira Bohlen am vergangenen Samstag im Heimspiel des Tabellenletzten SSC Freisen in der 2. Volleyball-Liga Pro gegen den TV Dingolfing noch einmal für Spannung. Die Gastgeberinnen verloren die ersten beiden Sätze mit 18:25 und 19:25. Im dritten Durchgang stand es 9:16, als Bohlen zur Aufschlaglinie schritt – und eine präzise Angabe nach der anderen ins Feld brachte. Beim Stand von 14:16 gelangen der 22-Jährigen zwei Asse in Serie – und die 237 Zuschauer in der voll besetzten Bruchwaldhalle feuerten ihre Mannschaft nun euphorisch an. „Das war nicht meine längste Aufschlagserie meiner Laufbahn, aber eine der längsten seit langer Zeit“, erklärte Bohlen. Wenige Ballwechsel später – es stand 23:23 – war sie erneut mit Aufschlägen dran. Der erste war ein Ass – und der SSC Freisen hatte Satzball. Doch ausgerechnet jetzt unterlief Bohlen ein Aufschlagfehler. Der Satz wurde zu einer Nervenschlacht. Der Tabellenletzte vergab drei weitere Satzbälle, der TV Dingolfing deren zwei, ehe der Tabellendritte seinen dritten Satzball zum 31:29 verwandelte – und den Sieg beim Schlusslicht eintütete.