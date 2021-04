Blaulicht : Auto beschädigt und abgehauen

St Wendel Auf dem Parkplatz des Marienkrankenhauses in St. Wendel ist ein Auto beschädigt worden.

Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses hat am Mittwoch ihr Auto in der Zeit von 8.45 bis 16.45 Uhr auf dem unbefestigten Zusatzparkplatz beim Marienkrankenhaus in St. Wendel abgestellt. Der Parkplatz befindet sich abseits der Klinik und ist für das Personal bestimmt. Während dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug im Eckbereich vorne links. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, so ein Sprecher der Polizei weiter. Am beschädigten Pkw sei hellfarbiger Farbabrieb erkennbar.