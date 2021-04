Geschäfts- und Gastronomieschließungen : Seit Notbremse weniger Tests im Saarland

Saarbrücken Gesundheitsministerin Bachmann appelliert an die Saarländer, sich trotz Laden- und Gastronomieschließungen weiterhin testen zu lassen.

Auch in den Testzentren des Regionalverbands in der Saarbrücker Innenstadt und Völklingen ging die Zahl der Schnelltests im Vergleich zur Vorwoche zum Teil stark zurück, wie Sprecher Lars Weber bestätigte. So machten seinen Angaben zufolge im Testzentrum in der Saarbrücker Garage am Samstag 1200 Menschen einen Schnelltest. Eine Woche zuvor hatten sich noch 1700 testen lassen. Am Montag und Dienstag sank die Zahl der Tests dort weiter auf rund 900. Weber schätzt, dass die Gesamtzahl der Schnelltests an den rund 30 Teststationen des Regionalverbands um rund ein Drittel gesunken ist.