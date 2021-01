Corona-Lage im St. Wendeler Land : Todesopfer aus Gemeinde Tholey

St. Wendel Einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt am Montag. Es handelt sich um einen 89-jährigen Mann aus der Gemeinde Tholey.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 53. Außerdem sind fünf weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Wie der Sprecher des Gesundheitsamts berichtet, leben die Betroffenen in den Gemeinden Marpingen (1), Nonnweiler (1) sowie in St. Wendel (3). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sinkt auf 120,68. Seit Beginn der Pandemie wurden 1666 Infektionen im Landkreis St. Wendel registriert. 1483 Betroffene gelten als genesen. Aktuell sind nachweislich 130 Patienten an Covid-19 erkrankt.