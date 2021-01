Blaulicht : Rollendes Rad verursacht Verkehrsunfall

Primstal Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 17.40 Uhr auf der L 148 zwischen Krettnich und Primstal ereignet. Nach Angaben der Unfallbeteiligten habe die Fahrerin eines Autos einen Gegenstand auf der Straße wahrgenommen, welcher ihrem Fahrzeug entgegen gerollt sei.

Ohne Chance, dem Gegenstand auszuweichen, schlug das später von der Polizei aufgefundene Komplettrad in der Front ihres Fahrzeugs ein und verursachte hohen Sachschaden am vorderen Stoßfänger. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Rad um das eines Pkw-Anhängers, offenkundig mit einer Tandem-/Doppelachse, welches sich während der Fahrt von der Radnabe gelöst hatte. An dem 14-Zoll-Reifen konnte die Bezeichnung „Milestone“ abgelesen werden. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder denen ein Gespann mit fehlender Bereifung aufgefallen ist, sollen sich bei der Polizei Nordsaarland melden.