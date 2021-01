Corona-Zahlen im Kreis Merzig-Wadern : 34 neue Corona-Fälle an Silvester

An Silvester und Neujahr wurden insgesamt 37 neue Corona-Fälle gemeldet. Foto: dpa/Michael Kappeler

Merzig-Wadern 1435 Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern gelten wieder als geheilt.

Die Zahl der Menschen im Landkreis Merzig-Wadern, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, ist weiter gestiegen. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, sind am Silvester- und Neujahrstag insgesamt 37 neue Infektionen bekannt geworden. 34 Fälle davon entfallen auf den Silvestertag am Donnerstag, am Freitag (Neujahr) sind noch einmal drei weitere Fälle dazugekommen.

Die Fälle von Donnerstag verteilen sich nach Angaben des Kreises wie folgt auf die Kommunen: Jeweils zehn Betroffene leben in der Kreisstadt Merzig und der Gemeinde Beckingen, sechs in der Gemeinde Losheim am See, fünf in Mettlach und jeweils einer lebt in Perl, Weiskirchen und der Stadt Wadern. Von den drei neuen Infizierten vom Neujahrstag lebt jeweils ein Betroffener in den Gemeinden Perl und Losheim am See sowie der Stadt Wadern.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Menschen, die sich von ihrer Erkrankung wieder erholt haben. Seit Donnerstag gelten vier weitere Menschen als genesen: alle Geheilten kommen dabei aus der Kreisstadt Merzig.

Am Freitag sind nach Darstellung des Landratsamtes weitere elf Genesene dazugekommen. Jeweils drei Menschen leben in den Gemeinden Beckingen und Mettlach sowie der Kreisstadt Merzig und jeweils einer in den Gemeinden Perl und Losheim am See.

Der Inzidenz-Wert lag laut Landkreis am Silvestertag bei 117,13 und ist am Freitag auf 103,57 gesunken. Der Wert gibt die Anzahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage an.

Derzeit sind 315 Menschen aus dem Grünen Kreis aktiv an dem Coronavirus erkrankt. 74 Betroffene leben in der Gemeinde Beckingen, 54 in Merzig, 46 in Losheim am See, 46 in Mettlach, 41 in Wadern und 32 in Perl.