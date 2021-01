Gemeinschaftsschule Marpingen : Digitaler Rundgang statt Infotag

Zwei Moderatoren führen auf einem virtuellen Rundgang durch die Gemeinschaftsschule Marpingen. Der Info-Film ist jetzt online. Foto: Markus Mörsdorf/Schule

Marpingen Die Gemeinschaftsschule Marpingen stellt sich möglichen Neuzugängen – der Pandemie geschuldet – in einem Info-Film vor.

Der Tag der Viertklässler fällt in diesem Jahr corona-bedingt aus. Stattdessen lädt die Gemeinschaftsschule Marpingen zu einem filmischen Rundgang. Dieser startet an einem frühen Schul-Morgen.

Noch ist es draußen dunkel. Und auch in der Gemeinschaftsschule selbst herrscht noch völlige Ruhe. Ein Mann schreitet durch die Dunkelheit, Türöffner rasseln an seinem Schlüsselband. Er sperrt die gläsernen Eingangspforten auf. Das Licht geht an. In der Aula der Schule steht Hausmeister Toni. Schnell bekommt er Gesellschaft – Steffen Schermer, stellvertretender Schulleiter, und Vera Heintz, Koordinatorin der Schulleitung, gesellen sich flotten schrittes zu ihm. Und holen so quasi die Zuschauer am Haupteingang ab. In den folgenden Minuten sollen sie alles Wissenswerte über die Schule und ihre mehr als 30-jährige Tradition erfahren.

Die beiden Moderatoren führen durch das Schulgebäude, stellen Klassen und Kurse vor, machen bekannt mit Arbeitsgruppen und Projekten, werfen Blicke in die Mensa und auf den Nachmittagsunterricht der Freiwilligen Ganztagsschule. Es gibt Infos zur Sportförderung der Schule, die jährlich im wahrsten Sinne des Wortes in der Alpenüberquerung per Zweirad und eigener Muskelkraft gipfelt. Stolz präsentiert sich die MTB-AG in voller Montur während einer Trainingstour vor dem Marpinger Grubenstollen. Die von der Schülerfirma unter Leitung von Thomas Eckert selbst erstellten und vertriebenen Schul-Cajons sind in ihrem Einsatz im Musikunterricht zu sehen und zu hören. Die Kamera schwenkt in die Arbeitslehrerräume der Unter- und Mittelstufe, zeigt angehende Abiturienten beim Mikroskopieren im Biologie-Leistungskurs und folgt den experimentellen Fahrzeugen der AG Robotik der Stufe zehn.

Vorgestellt werden darüber hinaus das Chancenwerk der Schule, bei dem Schüler der Oberstufe den Fünft- und Sechstklässlern helfend beiseite stehen. Die Schul-Cheerleader haben ihren Auftritt, ebenso das Talentfach Fotografie, das Fair-Trade-Engagement sowie die Schulpartnerschaften, unter anderem mit dem Institut N’Doluma in der Republik Kongo. Die Blick auf die Schülerband, die Radio-AG und auf die beliebte Kletterspinne runden den Durchgang durch die Gebäude und das Angebot ab.

„Wir möchten mit diesem Film allen Schülern der vierten Grundschulklassen sowie ihren Eltern und Erziehungsberechtigten die Gelegenheit bieten, sich umfassend und anschaulich über die Angebote zu informieren, die unseren Unterricht ergänzen“, erläutert die Schulleitern Petra Brenner-Wolff. Denn aufgrund der gegenwärtigen Einschränkungen sei der übliche Tag der Viertklässler, an dem sich alle vor Ort über Schule und Angebot informieren können, nicht möglich. „Wir haben daher mit der professionellen Unterstützung von ‚promotion pictures‘ einen Film bereitgestellt, der über unsere Homepage direkt eingesehen werden kann“, erzählt die Schulleiterin. Die Vorstellung der Schulgemeinschaft, der Gebäude und des Angebotes werden, so Brenner-Wolf, sicherlich den Übergang von der Grundschule in die Klassenstufe fünf der Gemeinschaftsschule erleichtern und eine wichtige Entscheidungshilfe für Kinder wie Eltern darstellen. Darüber hinaus sei der Film auch für angehende Oberstufenschüler geeignet, die sich für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (Klasse elf) anmelden möchten, um an der Gemeinschaftsschule Marpingen am Ende der Stufe 13 ihr Abitur abzulegen.