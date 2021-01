Pandemie im Landkreis St. Wendel : Drei Todesfälle und 26 Neuinfektionen

Auch im neuen Jahr gibt es wieder hohe Zahlen bei den Corona-Fällen und auch traurige Nachrichten.

Reichlich zu tun gab es für die Mitarbeiter des St. Wendeler Gesundheitsamts am Samstag. Wie dessen Sprecher berichtet, wurden 26 neue Corona-Fälle bekannt. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Marpingen (1) Nohfelden (2), Oberthal (3) und Tholey (19) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (1).

Neuigkeiten gibt es nach Angaben des Sprechers auch aus zwei Senioreneinrichtungen im Landkreis St. Wendel. Demnach hat sich die Anzahl der Corona-Fälle in einem Pflegeheim in der Gemeinde Tholey auf 34 erhöht. Davon betroffen sind 27 Bewohner und sieben Mitarbeiter. Ende Dezember waren es noch zehn infizierte Bewohner und ein Mitarbeiter (wir berichteten). In einem Pflegeheim in Oberthal hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle um zwei erhöht. Laut Sprecher sind aktuell vier Bewohner positiv auf das Virus getestet.