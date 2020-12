Fußball : Winterbach vertraut seinem Trainer-Team

Winterbach Fußball-Kreisligist SF Winterbach setzt auf Kontinuität: Die SF haben die Verträge mit Trainer Thorsten Kunz, Spielertrainer Michael Spengler und deren Co-Trainer Frank Fuchs für die Spielzeit 2021/22 verlängert. Mit dem Trio wollen die SF endlich in die Bezirksliga.

Das Winterbacher Übungsleiter-Team wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei der Weihnachtsfeier 2021 wieder mit von der Partie sein. Denn Trainer Kunz, Spielertrainer Spengler und Co-Trainer Frank Fuchs haben bereits Anfang Dezember ihre Verträge für die kommende Saison verlängert. „Nach der Anfrage des Vereins musste ich dieses Mal noch keine zehn Sekunden überlegen“, erklärt der 40-jährige Kunz. „Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung, wir ticken alle ähnlich und von daher macht es einfach Spaß.“ Der Übungsleiter, der in seine sechste Saison in Winterbach geht, ergänzt: „Ich finde zudem, dass man in der aktuellen Situation weder als Trainer noch als Spieler einen Verein im Stich lassen sollte, sondern diesem für die nächste Saison zumindest etwas Planungssicherheit geben sollte.“

Spielertrainer Spengler sagt zu seiner Vertragsverlängerung bei seinem Heimatverein: „Für mich waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Im Verein passt alles und auch die Zusammenarbeit mit Thorsten läuft optimal.“ Der 30-Jährige, der vor der aktuellen Runde von Bezirksligist SG Gronig-Oberthal zu den SF zurückkehrte, weiter: „Zudem haben wir eine gute Qualität in der Mannschaft. Ich denke, mit dem Team könnten wir auch in der Bezirksliga gut mitspielen.“

Auch aktuell sind die Sportfreunde wieder Zweiter: Mit einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage liegt Winterbach in der momentan unterbrochenen Spielzeit sechs Punkte hinter Bezirksliga-Absteiger SG Hoof-Osterbrücken, der allerdings auch schon eine Begegnung mehr absolviert hat. Das Verfolgerfeld in der Kreisliga A Blies ist dicht beisammen: Der SV Leitersweiler und die SF Dörrenbach liegen punktgleich mit den SF auf den Plätzen drei und vier. Dahinter folgt der FC Freisen II mit nur einem Zähler weniger.

Sollte der Ball im kommenden Frühjahr wieder rollen können, wäre in dieser Liga also für reichlich Spannung gesorgt. „Wir wollen nach wie vor Meister werden oder zumindest über die Aufstiegsrunde der Vizemeister aufsteigen“, stellt Kunz klar. Vergangene Saison fiel diese Aufstiegsrunde wegen der Corona-Pandemie aus. In der aktuellen Runde soll sie aber nach den Planungen des Saarländischen Fußballverbandes stattfinden, wenn nicht die Mehrheit der Vereine bei einer gerade stattfindenden Umfrage dagegen votiert. „In der Bezirksliga hätten wir viel mehr Derbys und spannendere Spiele als in der Kreisliga“, hofft auch Winterbachs Spielausschuss-Vorsitzender Markus Hoffmann, dass den SF der Sprung in die höhere Spielklasse noch gelingt.