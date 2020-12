Fußball : Meyer und Darsch bleiben beim Vizemeister

Berschweiler Die SG Dirmingen-Berschweiler hat die Verträge mit den Spielertrainern Thomas Meyer und Stefan Darsch verlängert.

Der 40-jährige Thomas Meyer wird im kommenden Sommer in seine dritte Saison als Spielertrainer bei Fußball-Bezirksligist SG Dirmingen-Berschweiler gehen. Der ehemalige Saarlandliga-Spieler des FV Eppelborn hat seinen Vertrag bei der Spielgemeinschaft ebenso verlängert wie der sechs Jahre jüngere Co-Spielertrainer Stefan Darsch.

Denn wegen der Corona-Pandemie ruht seit Mitte Oktober im Amateur-Fußball der Ball. Aus den sechs Begegnungen, die zuvor noch absolviert wurden, holte der amtierende Vizemeister Dirmingen-Berschweiler elf Punkte. Damit steht das Team auf Rang vier der Tabelle – mit zwei Punkten Rückstand auf den SV Baltersweiler auf Rang zwei. Ligaprimus SG Peterberg hat vier Zähler mehr auf dem Konto. Der Zug nach oben ist für Dirmingen-Berschweiler also noch lange nicht abgefahren. „Unser Saisonstart war etwas holprig, aber danach ist es richtig gut gelaufen“, findet Meyer. In den ersten drei Begegnungen gab es für den Aufstiegsanwärter nur zwei Unentschieden und eine Niederlage. Danach lief es bei der SG mit klaren Erfolgen bei der SG Gronig-Oberthal (6:1) sowie in den Heimspielen gegen Baltersweiler (4:1) und den STV Urweiler (4:2) deutlich besser.