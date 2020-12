Bescherung im Landkreis St. Wendel : Ally hilft – mit Rotariern dem Christkind beim Beschenken

St. Wendel Ally und Rotarier organisieren Weihnachtsgeschenke-Lieferdienst für erkrankte Kinder und Kinder aus sozial schwachen Familien.

Beschenkt wurden die St. Wendeler Tafel, eine Kinder- und Jugendeinrichtung in Oberthal, der Verein Nest für Straßenkinder in Tholey, das Familienberatungszentrum Süd in St. Wendel, der Förderverein Kleine Hände, das Mütterzentrum des SOS-Kinderdorfs in Saarbrücken sowie die Uni-Klinik Homburg.