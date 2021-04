Festival für Schüler wird abgesagt : Auch dieses Jahr kein Ferien Open Air in St. Wendel

St. Wendel Auch in diesem Jahr findet das Ferien Open Air in St. Wendel nicht statt. Schuld daran ist die Corona-Pandemie.

Wegen der Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr das von der Stadt und dem Saarländischen Rundfunk organisierte Ferien Open Air in St. Wendel nicht stattfinden. Darauf verständigten sich der SR und die Kreisstadt. Bereits im vergangenen Jahr musste das Festival für Schüler, das seit 2018 immer am letzten Schultag vor den Sommerferien stattfindet, abgesagt werden. Die erneute Absage in diesem Jahr falle schwer, sagt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU), aber „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ hätten oberste Priorität.