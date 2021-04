Pandemie im Landkreis St. Wendel : Bereits 408 Mutationen in der Region nachgewiesen

St. Wendel Am häufigsten ist die britische Variante vertreten. Ein Sprecher des Gesundheitsamts meldet am Donnerstag zudem 21 neue Corona-Fälle.

Knapp über 20 ist am Donnerstag nochmal die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis St. Wendel geklettert. Ein Sprecher des Gesundheitsamts meldet 21 neue Corona-Fälle. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (1), Marpingen (1), Namborn (2), Nohfelden (3), Nonnweiler (2), und Tholey (4) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (8).

Bereits seit Tagen steigt die Zahl der nachgewiesenen Mutationen in der Region stetig. So auch am Donnerstag. Vier weitere Fälle sind dazugekommen, so dass sich die Gesamtzahl der Mutationen auf 408 summiert. Nach wie vor ist die britische Variante mit 301 Fällen am häufigsten vertreten, 86 Fälle wurden der südafrikanischen Variante zugeordnet. 21 werden mit dem Vermerk „unbekannt“ geführt.