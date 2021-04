Pandemie im Landkreis St. Wendel : 14 neue Corona-Fälle am Freitag

14 neue Corona-Fälle am Freitag

St. Wendel Damit steigt die Zahl der registrierten Infektionen im Landkreis St. Wendel seit Beginn der Pandemie auf 2911.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 111,87 startet der Landkreis St. Wendel ins Wochenende. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vortrag (126,86). Ein Sprecher des St. Wendeler Gesundheitsamts meldete am Freitag zudem 14 neue Corona-Fälle. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Namborn (1), Nohfelden (1), Nonnweiler (4), Oberthal (1) und Tholey (1) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (6).