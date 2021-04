Kunst im Alltag : Open-Air-Galerie in der Innenstadt

Open-Air-Galerie in der Innenstadt

So sieht die Open-Air-Galerie in der St. Wendeler Innenstadt aus. Foto: Josef Bonenberger/Kreisstadt St. Wendel

St Wendel Kunstgenuss für alle: Werke von Mia-Münster sind in St. Wendeler Fußgängerzone ausgestellt.

Eine Open-Air-Galerie mit Werken der 1894 in St. Wendel geborenen Malerin Mia-Münster ist jetzt in der St. Wendeler Innenstadt zu sehen. 72 Fahnen zeigen in großem Format eine Auswahl von Werken der Künstlerin. Die zahlreichen Bildausschnitte vermitteln einen umfassenden Eindruck ihres künstlerischen Schaffens, teilte dieser Tage ein Sprecher der Stadt St. Wendel mit.